حملة انتخابية عبر وسائل الإعلام في بنين

بورتو نوفو، كنشاسا – وكالات

أجبر تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” السلطات في بنين للمرة الأولى، على إطلاق الحملة الانتخابية لمستشاري 77 بلدية على عموم تراب البلاد المزمع تنظيمها في 17 من شهر مايو الجاري، عبر وسائل الإعلام فقط، بفعل إجراءات الحجر المفروضة في البلاد.

وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية في بنين عن تخصيص 40 دقيقة يوميا، لكل حزب من الأحزاب الخمسة المتنافسة، لشرح برامجه للناخبين، فيما أكد رئيس اللجنة الانتخابية إيمانويل تياندو، أن من ضوابط الحملة “حظر الاجتماعات والمواكب والزيارات”، وذلك بعد إصابة 90 شخصا في البلاد. من جهة ثانية، أعربت اللجنة المكلفة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن مخاوفها من وقوع السيناريو “الأسوأ” في أزمة وباء الفيروس المتفشي في العاصمة كينشاسا خلال شهر مايو الجاري ودخولها في مرحلة “الزيادة الاستثنائية” لأعداد المصابين وتجاوز قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى.

وقالت اللجنة في بيان : إن “وباء كورونا في الكونغو الديمقراطية دخل مرحلة استثنائية في مقاطعة كينشاسا بنهاية أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ الفيروس ذروته بين الأسبوع الأول والثاني من شهر مايو الجاري”.