“حمدالله” يسترجع سر دموعه بعد التتويج بالدوري

جدة- البلاد

استرجع لاعب النصر، عبدالرزاق حمدالله مع جماهير ناديه ذكرى صورة، وصفها بالمؤثرة في مسيرته الكروية، وكانت لحظة تتويج فريق النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، حيث تساقطت دموع حمدالله بعد التتويج حين تذكر فترة إصابته الصعبة قبل انتقاله للنصر، وتهديدها له بانتهاء مسيرته الكروية؛ حيث قال حمدالله عبر حسابه في تويتر: “تلك الدموع خرجت من تلقاء نفسها، وتذكرت أنه قبل أقل من سنة كنت مصابا إصابة بليغة جدا، وقد أكد الطبيب المشرف على علاجي، أنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى.

وأكمل:” لكن تلك الكلمات لم تحبطني ولم تجعلني أستسلم، بل زادتني إصرارًا على التعافي، وبالفعل كان تحديا صعبا جدا.

وواصل:” يجب أن يكون لدى كل منّا حافز وحلم، يقاتل من أجل تحقيقه”.