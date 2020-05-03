حلويات رمضان | طريقة عمل كاسات الكنافة بمهلبية قمر الدين

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ حلي مميز لأطباق رمضان وطريقة عمل كاسات الكنافة مع طبقات من مهلبية المشمش أو قمر الدين

المقادير اللازمة

نصف كيلو من الكنافة

4 كوب من مهلبية قمر الدين

طريقة عمل مهلبية قمر الدين من هنا

4 كوب مهلبية فانيليا

طريقة عمل مهلبية الفانيليا من هنا

زبدة أو سمنة

فستق للزينة بحسب الرغبة

طريقة العمل

تترك الكنافة بالفريزر حتي تجمد ويسهل فرمها

تخرج من الفريزر وتفرم باليد حتي تصبح ناعمة

تقلب مع السمنة أو الزبدة

ثم توضع في الفرن حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج وتفرك باليد

نحضر الأكواب

نضع طبقة من الكنافة

ثم طبقة من المهلبية بالفانيليا

ثم طبقة من مهلبية قمر الدين

ثم طبقة من الكنافة

تزين بالفستق وتترك لتبرد وتقدم