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حلويات رمضان | طريقة عمل كاسات الكنافة بمهلبية قمر الدين

نيفين عباسaccess_time11 / رمضان / 1441 هـ       3 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ حلي مميز لأطباق رمضان وطريقة عمل كاسات الكنافة مع طبقات من مهلبية المشمش أو قمر الدين

المقادير اللازمة

نصف كيلو من الكنافة
4 كوب من مهلبية قمر الدين
طريقة عمل مهلبية قمر الدين من هنا
4 كوب مهلبية فانيليا
طريقة عمل مهلبية الفانيليا من هنا
زبدة أو سمنة
فستق للزينة بحسب الرغبة

طريقة العمل

تترك الكنافة بالفريزر حتي تجمد ويسهل فرمها
تخرج من الفريزر وتفرم باليد حتي تصبح ناعمة
تقلب مع السمنة أو الزبدة
ثم توضع في الفرن حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج وتفرك باليد
نحضر الأكواب
نضع طبقة من الكنافة
ثم طبقة من المهلبية بالفانيليا
ثم طبقة من مهلبية قمر الدين
ثم طبقة من الكنافة
تزين بالفستق وتترك لتبرد وتقدم

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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