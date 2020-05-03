جدة تستقبل المواطنين العائدين من جورجيا وأذربيجان

جدة- البلاد

انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله ، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة رحلة الخطوط السعودية القادمة من دولتي جورجيا وأذربيجان والمخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى للمملكة، وكان في استقبال المواطنين ممثلين عن وزارات الخارجية والسياحة والصحة والهيئة العامة للطيران المدني.



وفور وصول المواطنين إلى المطار، طبقت كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، كما اتخذت الجهات الحكومية ممثلة في (وزارات الخارجية، والسياحة، والصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، وتضمنت (12) مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها.

ويتم في المرحلة الأولى الكشف الطبي على الركاب في مطار بلد المغادرة قبل صعودهم إلى الطائرة ، وعند وصول الرحلة إلى مطارات المملكة تتخذ هيئة الطيران المدني الإجراءات التي يتم من خلالها نزول الركاب من الطائرة بطريقة مقننة فيما خصصت وزارة الصحة نقطة فحص وفي الخطوة الأخيرة يتم فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارتي الصحة والسياحة ليتم نقلهم إلى دور الضيافة للحجر الصحي.