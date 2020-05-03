تعقيم 14 ألف مركبة بتيماء

تبوك- البلاد

نفذت إدارة الخدمات ممثلة بقسم الإصحاح البيئي ببلدية محافظة تيماء عملية فلترة كاملة للشاحنات والسيارات ومستقليها قبل دخولها للمحافظة للعابرين من طريقي تبوك والمدينة المنورة بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة.



وأوضح رئيس البلدية المهندس سلامة بن هليل البلوي أن البلدية سخرت إمكاناتها للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا، حيث تم تعقيم وتطهير مايزيد عن 9800 شاحنة و4070 سيارة خلال الأسبوعين الماضيين،مشيراً إلى أن البلدية مستمرة في جولات الإصحاح البيئي وما تشمله من تعقيم وتطهير ورش للمبيدات والعناية بنظافة الأماكن العامة والمناطق الحيوية كمحال التموين وأسواق الخضار والفواكه والصيدليات والمنشآت الغذائية وأسواق الماشية.