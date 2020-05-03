تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية العربية

الرياض- البلاد

أصدر الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الأولمبي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية قرارا يقضي بتأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية العربية لمدة عام ( طبقا للنظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية العربية ) على أن تعقد بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021.

يأتي ذلك استشعارًا لعدم قدرة الاتحادات العربية عقد اجتماعاتها خلال هذا العام بسبب الظروف الحالية المتمثلة في تأثير جائحة كورونا 19على كافة الأنشطة في مختلف المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي وأنشطته.