أطباق رمضان | طريقة عمل طاجن الأرز بالدجاج

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة جديدة مميزة من المطبخ المصري لعمل طاجن الأرز مع الحليب والكريمة والدجاج الغني

المقادير اللازمة

كوب أرز مصري

دجاجة وزن كيلو ونصف مسلوقة

كوب من الكريمة

3 كوب من الحليب

2 ملعقة كبيرة من القشطة

ملح كمية بحسب الرغبة

طريقة العمل

يوضع الأرز في طاجن مدهون سمن

يوضع الحليب بعد أن يغلي مع الملح للأرز

توضع الدجاجة المسلوقة على الأرز بمنتصف الطاجن

تخلط القشطة والكريمة ثم توضع فوق الدجاجة لتغطيها

يوضع الطاجن داخل الفرن المسخن مسبقاً حتى ينضج ويحمر وجهه

ثم يخرج ويقدم الطاجن ساخن