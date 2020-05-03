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أطباق رمضان | طريقة عمل طاجن الأرز بالدجاج

نيفين عباسaccess_time11 / رمضان / 1441 هـ       3 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة جديدة مميزة من المطبخ المصري لعمل طاجن الأرز مع الحليب والكريمة والدجاج الغني

المقادير اللازمة

كوب أرز مصري
دجاجة وزن كيلو ونصف مسلوقة
كوب من الكريمة
3 كوب من الحليب
2 ملعقة كبيرة من القشطة
ملح كمية بحسب الرغبة

طريقة العمل

يوضع الأرز في طاجن مدهون سمن
يوضع الحليب بعد أن يغلي مع الملح للأرز
توضع الدجاجة المسلوقة على الأرز بمنتصف الطاجن
تخلط القشطة والكريمة ثم توضع فوق الدجاجة لتغطيها
يوضع الطاجن داخل الفرن المسخن مسبقاً حتى ينضج ويحمر وجهه
ثم يخرج ويقدم الطاجن ساخن

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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