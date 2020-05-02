60 % من البريطانيين يخشون مغادرة منازلهم بعد العزل

لندن – وكالات

كشف استطلاع للرأي في بريطانيا، أمس (الجمعة)، أن كثيرا من البريطانيين يشعرون بعدم الراحة لمغادرة منازلهم، حتى إذا أمرت الحكومة برفع إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، في غضون شهر.

وأظهر استطلاع الرأي، الذي أجرته مؤسسة “إبسوس موري”، أن ما يزيد على 60 % من البريطانيين لن يشعروا بالراحة للعودة إلى الحانات والمطاعم واستخدام وسائل النقل العام أو الذهاب إلى تجمعات كبيرة مثل المباريات. وعبّر أكثر من 40 % من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رغبتهم في الذهاب إلى المتاجر أو إرسال أبنائهم إلى المدارس، فيما قال نحو 30 % إنهم قلقون من الذهاب إلى العمل أو لقاء الأصدقاء.

وخلص الاستطلاع إلى أن الغالبية العظمى من البريطانيين التزموا بإجراءات العزل خشية الإصابة بالفيروس، أو التسبب في انتشاره وليس امتثالا لتعليمات الحكومة.

يذكر أن بريطانيا تفرض إجراءات العزل العام منذ 23 مارس، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال أمس الأول إن بلاده اجتازت حاليا ذروة تفشي الوباء، وتعهد بوضع خطة في الأسبوع المقبل بشأن كيفية تخفيف القيود تدريجيا للسماح بعودة الحياة إلى طبيعتها.