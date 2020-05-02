وزير المالية: إجراءات المملكة لمواجهة كورونا كانت حازمة وسريعة جدا

البلاد : متابعات

قال وزير المالية محمد الجدعان إن حكومة المملكة قد تتخذ إجراءات مالية صارمة وشديدة جداً، وقد تكون مؤلمة كذلك، في سبيل مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة مع “العربية” اليوم (السبت) ، أن الحكومة تبحث في خيارات عدة، مؤكداً على وجوب تخفيض بعض مصروفات الميزانية العامة.

وتابع بأن المملكة لم تواجه من قبل مثل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الإيرادات شهدت انخفاضاً كبيراً.

وأشار الوزير الجدعان إلى أن إجراءات حكومة المملكة لمواجهة فيروس كورونا كانت حازمة وسريعة جدا .

وشدد الجدعان على أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، والمحافظة على استمرار الخدمات الأساسية.