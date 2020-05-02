لعب دقيقة واحدة وتحصّل على ميدالية الدوري.. ما القصة؟

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن حصد باريس سان جيرمان للقب المسابقة، بعد إلغاء المنافسات إثر تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

ومنحت الرابطة لقب الدوري التاسع لباريس في تاريخه، كونه انفرد في الصدارة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه مارسيليا قبل 10 جولات من النهاية.

وبحسب ما نشرته يومية “آس” الإسبانية فإن لوائح الرابطة الفرنسية لكرة القدم تنص على منح ميدالية ذهبية لكل من شارك في المسابقة من لاعبي الفريق البطل.

بيد أن العجيب في الأمر أن مهاجم البياسجي، خيسي رودريجيز (27 عامًا)، شارك مع الفريق لمدة دقيقة واحدة فقط طيلة الموسم.

وبموجب اللوائح سيتحصل على ميدالية ذهبية، رغم أنه قضى النصف الثاني من الموسم مُعارًا إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وحّل خيسي بديلًا لزميله الكاميروني شوبو موتينج بالدقيقة الأخيرة من مباراة ميتز يوم 30 أغسطس الماضي.

ومنذ ذلك الحين لم يتقمّص ألوان الفريق في الدوري، قبل أن تتم إعارته في الشتاء إلى لشبونة الذي أحرز معه هدفًا واحدًا خلال 12 مباراة.