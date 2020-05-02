في بطولة “لاعبون بلا حدود”… منافسات “نخبة العالم” الإلكترونية تنطلق اليوم

جدة- البلاد

تنطلق اليوم السبت أولى ألعاب منافسات نخبة لاعبي العالم ضمن بطولة “لاعبون بلا حدود”، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالتعاون مع الشريك التقني شركة ESL العالمية الرائدة في مجال الرياضة الإلكترونية وهي الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري الذي يصل مجموع جوائزه إلى 10 مليون دولار والتي يعود ريعها كاملة لصالح المؤسسات الخيرية العالمية المعتمدة ضمن الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وسيشارك العديد من اللاعبين والفرق النخبوية من مختلف أنحاء العالم بعد أن تم ترشيحهم للمشاركة في المنافسات التي سيكون مجموع جوائزها 1,5 مليون دولار والتي تعد جزءاً من إجمالي الجوائز الخيرية التي تصل إلى 10 مليون دولار وخُصصت لمنافسات نخبة العالم في مختلف الألعاب، حيث يمكن التعرف على الفرق النخبوية المشاركة من مختلف أنحاء العالم في أولى المنافسات من خلال الرابط التالي:

https://twitter.com/GWBPS_Ar/status/1256251359449530373

وسيقوم الفائزون باختيار الجهة التي يريدون التبرع لها من ضمن 12 مؤسسة خيرية عالمية تعاونت معها بطولة “لاعبون بلا حدود” دعماً لها في معركتها ضد الوباء العالمي، حيث تم اختيار المؤسسات من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومن ضمنها: ‘دايركت ريليف’ و’التحالف العالمي للقاحات والتحصين’ و’الاتحاد الدولي للاتصالات’ و’الهيئة الطبية الدولية’.

وسيتم نقل مجريات البطولة بشكل حي ومباشر بثمانية لغات مختلفة، من بينها العربية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والماندرين لمنح المشاهدين في جميع أنحاء العالم تجربة عالمية حقيقية. كما سيشمل البث أيضًا حملة لجمع التبرعات للمشجعين الذين يتابعون المباريات بشكل مباشر للمؤسسة الخيرية التي يختارونها.

وبإمكان عشاق ومحبي الرياضات الإلكترونية متابعة الأحداث عبر الرابط watch.gamerswithoutborders.com/ وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل البث والمشاركين.

الجدير بالذكر بأن التسجيل لازال متاحاً للجميع على البطولات المجتمعية التي ستضم منافسات “الماراثون” و “لعبة الأسبوع” و “اللعب المستمر” وعلى الراغبين بالتسجيل ببطولة “لاعبون بلا حدود” التوجه للموقع الإلكتروني: www.gamerswithoutborders.com ، كما يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار الخاصة بالبطولة عبر الموقع وعبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي في تويتر و انستجرام، وكذلك يوتيوب، و فيسبوك و سناب شات عبر معرف @GWBPS.