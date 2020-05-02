صدمة جديدة من كورونا .. هل يبقى الفيروس القاتل لعامين؟

في ظل حالة التفاؤل التي تطغى على العالم مع أحاديث شتى عن اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد جاءت صدمة أخرى.

حيث جاء التقرير الكارثي من مجموعة من الخبراء، ليؤكد أنه من المرجح أن يستمر وباء كورونا المستجد لعامين.

كما أكد أنه لن يتم السيطرة عليه الآن، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج.

التقرير استعرض تفاصيله مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا.

حيث شدد على أن فيروس كورونا سيتسمر لمدة عامين آخرين، ولن يتم السيطرة عليه حتى يكون ثلثا العالم محصنين.

وجاء هذا الشرح المقبض للقلوب وفقا لمايكل أوسترهولم، مدير “CIDRAP “، وكريستين مور، مؤرخة الصحة العامة بجامعة “تولين جوي باري”.

بالإضافة إلى مارك ليبسيتش، عالم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، الذين أعدوا التقرير.

سر الخطر

لكن إذا عرف السبب بطل العجب، فالتقرير اوضح أن الكارثة تلك سببها قدرة الفيروس على الانتشار من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

حيث يكون من الصعب احتوائه مثل فيروس الإنفلونزا، الذي ترجع إليه معظم الأوبئة في التاريخ الحديث.

وكشف التقرير نقطة أخرى مهمة أن الناس يكونون في أشد حالات العدوى للآخرين قبل ظهور أعراض الفيروس التاجي.

وحذر من أن سماح الحكومات الآن بعادة فتح الأنشطة التجارية والأماكن العامة، يرشح استمرار الفيروس التاجي في موجات حتى بعد عام 2022.

ونصح التقرير بضرورة أن تحوي رسائل التواصل بشأن المخاطر من المسؤولين الحكوميين مفهوم أن هذا الوباء لن ينتهي قريبا.

وأن الناس بحاجة إلى الاستعداد لاحتمال ظهور المرض مرة أخرى على مدار العامين المقبلين.