شرطة الرياض تقبض على مروج شائعات ادعى تغيير فترات منع التجول

البلاد : غدير الطيار

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن في العقد الرابع يروج للشائعات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا .

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا، وادعائه تحديد موعد للسماح بأداء الصلوات في المساجد، وتغيير فترات منع التجول؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة .