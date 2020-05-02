تعرف على أهمية سلطة الزبادي في تقوية المناعة

يحرص العديد من الأشخاص على تناول أغذية ذات قيمة عالية تمنحهم الطاقة والقوة وأيضا تعمل على تقوية المناعة ، وأبرزها منتجات الألبان ولاسيما الزبادي ، حيث يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday

1:يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعلب على الجهاز المناعى وتساعد على تقويته وحمايته من الاصابة بالفيروسات والعدوى.

2:يقوى العضلات والمفاصل ويساعد على نمو الأطفال، كما يحافظ على صحة الأسنان واللثة ويحميها من الالتهابات والضعف.

3:يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض السرطانية المختلفة.

4:يساعد على تحسين الهضم والحفاظ على صحة المعدة ووقايتها من الحموضة والالتهابات.

5:فضلا عن فوائد الزبادى الصحية للجسم ولكن يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها.

من الممكن تناول الزبادى على الفطار من خلال سلطة الزبادى بالخيار والنعناع أو سلطة الزبادى بالفواكه بعد الفطار.