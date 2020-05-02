تسجيل 1362 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 25459 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 7 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 176 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 210حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 765 حالة

وأشار متحدث #وزارة_الصحة إلى أن 9% من الحالات المصابة بفيروس #كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و 91% لغير سعوديين، و 11% من الحالات للإناث، و89% لذكور.

وعبر الدكتور العبدالعالي عن سخطه من بعض الشخصيات التي تحاول إثارة الذعر وإبراز معلومات خاطئة عبر بث أخبار مغلوطة، وشدد على أن المجتمع هو صمام الأمان في صد الشائعات والتأكد من الخبر عن طريق المواقع الرسمية.

الحالات الجديدة بـ #كورونا في المملكة حسب المدن: