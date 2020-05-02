العلاج المستخدم لارتفاع ضغط الدم يزيد فرص الاصابة بكورونا

ووفقا للعلماء، فإن أدوية ضغط الدم تؤثر على نفس المسارات التي يأخذها COVID-19 لدخول الرئتين والقلب، ولكن الرأي منقسم حول ما إذا كانت هذه الأدوية تفتح الباب أمام الفيروس أو توفر الحماية ضده.

هل أدوية ارتفاع ضغط الدم تنقذك أم تؤذيك؟ يقول باحثون من مركز جونز هوبكنز لسلامة الأدوية والفعالية في بالتيمور، إن أدوية ارتفاع ضغط الدم قد تزيد من وجود إنزيم ACE2 ، الذي ينتج هرمونات تخفض ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.

يستهدف COVID-19 أيضًا نفس الأنزيم ACE2 ويتحكم في الإنزيم ويخترق الخلايا، ووفقا للباحثين ، إذا كان هناك المزيد من الإنزيمات ، فهناك المزيد من الأهداف للفيروس، مما يزيد من فرص الإصابة والمضاعفات.

ووفقا للتقارير فأن ما يقرب من 72 % من جميع مرضى COVID-19 الذين دخلوا المستشفى والذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وما يقلق الخبراء أن الأدوية قد تكون السبب فى تسريع اختراق الفيروس للخلايا ، وليس الحالة الطبية نفسها ، ومع ذلك ، فإنهم يسارعون أيضًا إلى الإشارة إلى أنه يجب إجراء المزيد من البحث حول هذا الموضوع قبل أن يقال أي شيء بشكل قاطع، لأنه حتى الآن لا يُعرف الكثير عن كيفية تأثير الفيروس على الجسم أو المسارات التي يستخدمها للوصول إلى القلب والرئتين.