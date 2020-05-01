كل ما تريد معرفته عن مضادات الأكسدة

نرمين عباس

مضادات الأكسدة هي المواد الموجودة في الغذاء وفي مكملات الفيتامينات والمعادن داخل خلايا الجسم ، تحدث العديد من التفاعلات الكيميائية

في بعض الأحيان ، تكون المنتجات الثانوية المعروفة باسم الجذور الحرة.

وتتمتع الجذور الحرة بسمعة سيئة ، لكنها ليست كلها سيئة

فقد يتم استخدام بعضها من قبل جهاز المناعة في الجسم لمهاجمة الفيروسات أو البكتيريا.

لكن بعض الجذور الحرة يمكن أن تتلف الخلايا لأنها قد تسهم إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب ، وبعض أنواع السرطان و تدهور البقعة في العين

ما هي مضادات الأكسدة وماذا تفعل؟

مضادات الأكسدة هي مواد يمكنها تحييد الجذور الحرة في جسمك حيث يمكنهم منعهم من الإضرار بصحتك

وأشهرها الفيتامينات أ و سي و إي والمعادن مثل النحاس والزنك والسيلينيوم ، والتي يمكن أن تعمل جميعها كمضادات للأكسدة

أين أحصل على مضادات الأكسدة ؟

الجواب هو الطعام، من الأفضل لك الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها ، بما في ذلك مضادات الأكسدة ، من الأطعمة الصحية بدلاً من المكملات الغذائية

لسبب واحد ، يبدو أن المكملات الغذائية أقل فعالية من الأطعمة الصحية في مكافحة أمراض القلب وبعض أنواع السرطان

يتمتع الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا صحيًا بحياة صحية بشكل عام

ولكن بشكل عام ، المكملات الغذائية لا تجعل الناس أكثر صحة

ويمكن أن تكون الجرعات العالية من بعض المكملات المضادة للأكسدة ضارة

على سبيل المثال ، يمكنهم معارضة آثار بعض الأدوية المستخدمة لعلاج بعض أنواع السرطان

إذا كنت تعالج من السرطان ، فتأكد من إخبار طبيبك عن أي مضادات أكسدة تتناولها

في المقابل ، عندما تأكل العديد من أنواع الأطعمة النباتية ، تحصل على مجموعة كاملة من مضادات الأكسدة

هناك المئات من مضادات الأكسدة في الخضروات والفواكه والمكسرات والبذور وزيت الزيتون البكر الممتاز والحبوب الكاملة والشاي