علماء يحسمون الجدل حول إصابة المتعافين من كورونا مجدداً

صحة و عافية متابعاتعلماء يحسمون الجدل حول إصابة المتعافين من كورونا مجدداً فرناس حفظيaccess_time9 / رمضان / 1441 هـ 1 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق يرجح الباحثون في مركز كوريا الجنوبية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أنه من المستحيل أن تحصل الإصابة مجددا بفيروس كورونا في جسم الإنسان بعد التماثل للشفاء بشكل كامل. وأشار العلماء أن يكون تشخيص الإصابات وسط أشخاص متعافين، ناجما عن ثغرات في عمليات الفحص عن طريق “تفاعل البوليمارز المتسلسل”. و أضافوا أن الفحوص التي جاءت نتيجتها إيجابية لأنها لم تستطع أن تميز بين آثار حية من الفيروس، وبين بقايا ميتة وغير ضارة منه في جسم الإنسان. وقد كشفت التحاليل الجينية أن الفيروس لم تطرأ عليه أى تغييرات تجعله يستعصي على النظام المناعي لدى الإنسان. وترى منظمة الصحة العالمية، أنه ليس هناك ثمة ما يؤكد بأن الأشخاص الذين يتعافون من الفيروس محصنون تماما ضد الإصابة به مجددا. ولكن تراهن الحكومات على هذه الفحوص حتى تحدد الأشخاص الذين يمكنهم أن يعودوا إلى الحياة الطبيعية لأنهم باتوا في مأمن من إصابة جديدة. مرتبط