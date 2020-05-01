جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن وظيفة محاضر لقسم علم النفس

جدة : واس

أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة محاضر لقسم علم النفس تخصص علم نفس طالبات للعام الدراسي 1440 /1441هــ .

واشترطت الجامعة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ، وأن تكون حاصلة على درجة الماجستير في تخصص علم النفس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها ، وأن لا يقل تقدير المتقدمة في الماجستير عن جيد جدا ، ، وأن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن 35 سنة ، وحاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS ، وحاصلة على درجة القدرات الجامعيين.

وبنت الجامعة أن التقديم حضورياً في مكتب سكرتارية قسم علم النفس بمبنى الجوهرة رقم 56 غرفة 116 ، أو على البريد الإلكتروني [email protected] ولمدة أسبوعين .