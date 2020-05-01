تنظيف الأسنان بالمعجون يقي من فيروس كورونا

كشف تقرير لصحيفة mirror the أنه يجب تنظيف الأسنان بالمعجون قبل الخروج من المنزل من أجل تأمين الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.
وقد أوضح التقرير الطبي لأستاذ طب الأسنان الفخري في جامعة بريستول مارتن آدي، إن استخدام معجون الأسنان قد يقلل فرص الإصابة بالمرض أو نقل العدوى بواسطة الفم.
كما حذر بريستول إلى أن تأثير هذا المعجون في مواجهة الميكروبات يستمر من 3 إلى 5 ساعات فقط، ولهذا نصح بالقيام بتنظيف الأسنان قبل الخروج من المنزل مباشرة.
كما شدد الخبراء في صحيفة التايمز البريطانية على دور قطرات اللعاب في انتشار فيروس كوفيد 19، لذلك لا بد من تغطية الفم والأنف أثناء السعال والعطس.
وأضاف الخبراء أيضا أن المادة المستخدمة في صنع معجون الأسنان هى نفسها المستخدمة في مواد تقيم اليدين، وتوجه إلى العاملين في تقديم الخدمات الصحية بالقول إن عليهم تنظيف أسنانهم قبل وضع الكمامة وغيرها من أجهزة الوقاية، ورأى أن من لا يفعلون ذلك هم الأكثر عرضة لالتقاط عدوى فيروس كورونا المستجد.