بريطانيا تسجل 739 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

لندن : وكالات

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم 739 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بسبب بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر التنوير اليومي أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا ارتفع إلى 27 ألفا و510 حالة، فيما تم تنفيذ أكثر من 122 ألف فحص طبي خلال اليوم أسفرت عن تأكيد 6201 حالة إصابة جديدة.

وأكد المسؤول البريطاني أن تحقيق هدف الحكومة بإجراء أكثر من 100 ألف فحص طبي خلال اليوم الواحد من شأنه أن يساعد في جمع البيانات اللازمة التي تدعم إتخاذ القرار المتعلقة بمحاربة انتشار المرض وتخفيف حالة الإغلاق التام.