تسجيل 7 وفيات و1344 إصابة جديدة بـ”كورونا” في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا المستجد في المملكة 24097 حالة .

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات “كورونا”، أن 17% من الحالات المصابة اليوم تعود لسعوديين، و83% لغير سعوديين.

وأكد أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 169 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 392 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3555 حالة

لافتاً إلى أن هناك 20373 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، 117 حالة منها حالات حرجة بالعناية المركزة.

وقال متحدث الصحة إن الفحص عن طريق مسحة الأنف التي تقوم بها فرق المسح النشط، لا يوجد بها خطر أو قلق ولا حتى ألم، وأضاف “الزملاء في فرق المسح متمرسين في القيام بها، وهي تستخدم في فحص أمراض كثيرة”.

الحالات الجديدة لـ #فيروس_كورونا حسب مدن المملكة :