البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بسيناء

البلاد : متابعات

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المُدرعة التابعة للجيش المصري بعبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء مما أسفر عن مقتل وإصابة ضابطين و8 جنود.

وأكد الدكتور السلمي، في بيان اليوم، تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع مصر في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي لم تراع حرمة الشهر الكريم.

وأشار إلى أن هذا العمل الإرهابي الغادر لن يُثني القيادة المصرية والقوات المسلحة عن تطهير أرض مصر من هذه الجماعات الإرهابية الضالة، مثمنًا جهود القوات المسلحة لحماية أمن مصر، وسلامة أراضيها واستقرارها والدفاع عن أبنائها ضد مخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف الأمن القومي المصري والعربي.