الأشرفي يثمن تدشين النسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة

الرياض- البلاد

أشاد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر بن حافظ محمود الأشرفي بالعناية الفائقة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفقهما الله، بالقرآن الكريم وعلومه من خلال أكبر مطبعة عرفها التاريخ لخدمة القرآن الكريم هي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، مشيراً إلى أن تدشين النسخة الثانية من مصحف المدينة النبوية عبر منصتي أندرويد وأبل تتويج لعمل المجمع المتميز الذي سيخدم ملايين المسلمين بالعالم.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تدشين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للنسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أندرويد وأبل التي أنتجها المجمع.

وبين الأشرفي أن التطبيق المحدث بخصائصه الجديدة والمتطورة واللغات المتعددة ، التي تزيد على 13 لغة عالمية، عمل مبارك لا نملك معه إلا الدعاء بأن يحفظ الله المملكة قيادة وشعباً، وقال: المملكة تسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو كل ما يخدم المسلمين ويسهم في ربطهم بالوحيين اللذين هما مصدر العز والتمكين والرفعة في الدنيا والآخرة.

وأثنى الشيخ طاهر الأشرفي على البرامج والمشاريع التطويرية التي شهدها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بإشراف ومتابعة معالي المشرف العام على أعماله وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي حقق خلال السنتين الماضيتين إنجازا غير مسبوق في إنتاج المجمع من الإصدارات التي زادت على الـ 18 مليون نسخة بمختلف الأحجام، وهي لاشك امتداد للدعم الكبير الذي قدمته المملكة وقيادتها الرشيدة للمسلمين بالعالم الذين لا تخلو بيوتهم ومساجدهم من إصداراته المتنوعة وبلغات عالمية.