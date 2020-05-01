ارتفاع أعداد المعتمرين

الرياض- البلاد

كشفت نشرة إحصاءات العمرة عن ارتفاع نسبة اجمالي المعتمرين للعام 2019 م بزيادة بلغت (4.63%) عن العام 2018 م تمثل نسبة المعتمرين السعوديين (27.73%) وقد كان النصيب الأكبر للمعتمرين من الداخل بنسبة (61.07%) فيما بلغت نسبة معتمري الداخل في شهر رمضان فقط (58.10%) من اجمالي معتمري الداخل، وهي مقاربة للنسبة في العام الماضي 2018 حيث بلغت (59.08%) من إجمالي معتمري الداخل.

ووفقاً لنتائج النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء فقد بَلغَ إجمالي عدد المعـتمريـن للعام 2019 م (19,158,031) معتمرًا منهم (7,457,663) قدموا من خارج المملكة وفق بيانات وزارة الحج والعمرة، بينما بلغ عد معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين (11,700,368) معتمرًا من واقع نتائج مسح العمرة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء؛ و بلغت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل (45.40%) بينما بلغت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة (54.60%) .

وأوضحت النتائج أن المركبة الخاصة تعتبر وسيلة النقل الأكثر شيوعاً للوصول إلى مكة المكرمة لمعتمري الداخل بنسبة بلغت (67.99%)، كذلك سجلت مدة الإقامة للمعتمرين لمدة أسبوعين أعلى مدة إقامة لمعتمري الخارج بنسبة (48.01%).

وأشارت نتائج النشرة إلى ارتفاع نسبة الذكور منهم عن الإناث حيث بلغت النسبة (64.62%) و(35.38%) على التوالي، في حين تمثل الفئة العمرية (30 – 39) سنة أعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت (24.52%) من إجمالي معتمري الداخل، وبالمثل سجلت الفئة العمرية ذاتها في عام 2018 أعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت (25.09%).