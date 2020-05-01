احترس من السمنة .. هذه الأمراض تهدد أصحابها بالموت في ظل خطر كورونا

فيروس كورونا المستجد يهدد الجميع لكنه يختص أصحاب مجموعة من الأمراض بالخطر، وفق ما تقول دراسة بريطانية حديثة.

وقالت سكاي نيوز، التي نقلت الدراسة إن بين تلك الأمراض وأخطرها مرضين لم يكونا متوقعين هما الخرف والسمنة.

جدول الأمراض التي تهدد حياة أصحابها في وجود كورونا ضم أمراض السمنة والخرف.

كذلك أمراضا أخرى مثل السكري والقلب وأمراض التنفس والربو.

وهي أمراض ترتبط بشكل كبير بالوفاة لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما تؤكد “سكاي نيوز”.

وركز التقرير على حقيقة طبية رصدت وفاة ثلث المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين تم إدخالهم إلى المستشفى.

السمنة خطر كبير

ويعانون في الوقت نفسه مع الخرف والسمنة وحالات مرضية مزمنة أخرى.

ونقل الاتحاد السريري للفيروسات التاجية في بريطانيا، مخرجات الدراسة التي استهدفت حوالي 17 ألف شخص ممن تم إدخالهم إلى المستشفيات.

وذلك بسبب الإصابة بـ”كوفيد19″.

ليتضح أن متوسط عمر أولئك الذين توفوا في المستشفيات بسبب فيروس كورونا ممن شملتهم الدراسة، 80 عامًا.

ولم يكن لدى سوى 12% منهم أي حالات مرضية سابقة.

وفسر الأطباء الأمر بأن سبب زيادة الخطر لدى من يعانون من السمنة قد يكون بسبب ضعف وظائف الرئة، وربما بسبب الالتهابات في الأنسجة الدهنية، لا سيما الأنسجة الدهنية حول الأعضاء الداخلية.