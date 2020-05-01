أنواع وأعراض وعلاج أمراض المناعة الذاتية

نرمين عباس

تحدث أمراض المناعة الذاتية بسبب فرط نشاط جهاز المناعة

هناك العديد من الأنواع ، بما في ذلك مرض الاضطرابات الهضمية ، ومرض الذئبة ومرض جريفز

على الرغم من أنه لا يمكن علاجها ، إلا أن هناك خيارات علاجية مختلفة لإدارة الأعراض وتقليل المزيد من الضرر لجسمك

ما هو جهاز المناعة؟

يشتمل الجهاز المناعي على أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك بعض خلايا الدم والجلد ونخاع العظام

والتي تعمل على الحفاظ على صحتك، ويحميك جهاز المناعة من الإصابة بالكشف عن الأمراض ومكافحتها

إذا دخلت العوامل المعدية مثل البكتيريا أو الفيروسات إلى جسمك

عادة ما تقتلها الخلايا المناعية أو تطغى عليها ، وتزيل العدوى ويعرف هذا بالاستجابة المناعية

أسباب مرض المناعة الذاتية

يحدث مرض المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي الأعضاء والأنسجة السليمة بدلاً من مهاجمة البكتيريا أو الفيروسات أو مصادر العدوى الأخرى

من غير المعروف سبب حدوث ذلك ، على الرغم من أن حالات المناعة الذاتية غالبًا ما تؤثر على الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي

يؤدي عامل بيئي مثل العدوى أو الإجهاد أو الأدوية أو النظام الغذائي أو حتى الأشعة فوق البنفسجية إلى ظهور أعراض مرض المناعة الذاتية

قد تؤثر الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء أيضًا على استجابات المناعة الذاتية

في حين أن هذا يفسر سبب حدوث مرض المناعة الذاتية بشكل عام ، فإنه ليس من الممكن للأطباء عادة تحديد سبب حدوثه في الفرد

أنواع وأعراض أمراض المناعة الذاتية

هناك أكثر من 80 من أمراض المناعة الذاتية المختلفة، معظمهم أمراض طويلة الأمد ، مع شدة الأعراض تتغير بمرور الوقت

تشمل بعض أمراض المناعة الذاتية الأكثر شيوعًا ما يلي :-

مرض الاضطرابات الهضمية – يتفاعل جهاز المناعة مع الغلوتين (الموجود في القمح والحبوب الأخرى) ويتلف الأمعاء الدقيقة، يسبب مرض الاضطرابات الهضمية انتفاخ البطن والإسهال وآلام البطن

الذئبة – يمكن أن تتأثر العديد من أجزاء الجسم ، بما في ذلك الجلد والعضلات والمفاصل والرئتين والقلب والكليتين

التهاب المفاصل الروماتويدي – يتضرر العظام والغضاريف ، مما يتسبب في تورم المفاصل وتورمها وتيبسها

مرض جريفز – فرط نشاط الغدة الدرقية ، مما يسبب القلق ، وخفقان القلب ، وفقدان الوزن ، وتهيج أو انتفاخ العينين

التصلب المتعدد – يتأثر الجهاز العصبي ، مما يتسبب في ضعف العضلات وضعف التنسيق ومشاكل الرؤية ، وفي بعض الحالات ، صعوبات معرفية

السكري من النوع 1 – لا ينتج البنكرياس كمية كافية من الأنسولين لإدارة مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى العطش والجوع والتبول المتكرر

يعاني معظم الأشخاص من علامات وأعراض اضطرابات المناعة الذاتية لفترة طويلة قبل طلب المساعدة

قد يستغرق الأمر أيضًا وقتًا طويلاً لتشخيص مرض المناعة الذاتية لأن بعض الأعراض ، مثل التعب و “عدم الشعور بالصحة” ، يشعر بها الكثير من البالغين

بينما يمكن أن تأتي الأعراض وتختفي في معظم الحالات ، لا يوجد اختبار واحد يؤكد التشخيص.

ووفقًا لحالتك ، قد يحيلك طبيبك أيضًا إلى أخصائي لإجراء مزيد من الاستقصاء أو المشورة بشأن خيارات العلاج

علاج أمراض المناعة الذاتية

اتباع نظام غذائي صحي

الحفاظ على وزن صحي

الكثير من النوم

تحقيق المزيج الصحيح من الراحة وممارسة الرياضة

الحد من الإجهاد حيثما أمكن ، وإيجاد طرق للتعامل مع الإجهاد الذي لا مفر منه