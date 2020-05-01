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أطباق رمضان | طريقة عمل خبز البانيني بحشو الكفتة والجبن

نيفين عباسaccess_time9 / رمضان / 1441 هـ       1 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة جديدة ومميزة لأطباق شهر رمضان بدلا من الأطباق التقليدية وعمل خبز البانيني مع حشو الكفتة بالجبنة

المقادير اللازمة
نصف كيلو دقيق
ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ربع كوب زيت زيتون
ماء للعجن
كفتة وجبن للحشو أو حشو بحسب الرغبة

طريقة العمل
يقلب الدقيق مع الخميرة والملح والسكر
يضاف لهم الزيت ويفرك
ثم الماء بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة لا تلتصق باليد
تغطى العجينة وتترك لتخمر
ثم تقسم كرات صغيرة وتشكل على هيئة أرغفة متوسطة الحجم
توضع فى صينية بها دقيق
ثم تدهن زيت وتترك لتختمر مرة أخرى
تخبز فى فرن مسخن مسبقاً حتى تمام النضج
ثم تخرج وتحشى بالكفتة والجبنة مع الإضافات المفضلة
ثم توضع فى الجريل وتقدم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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