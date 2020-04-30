31.8 مليار ريال قروض عقارية خلال 3 أشهر

الرياض – البلاد

سجلت أعداد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 71,554 عقدا بقيمة تجاوزت 31.8 مليار ريال مُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، محققةً نموا بـ 127% في أعداد القروض ونحو 113% في التمويل مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2019م، الذي سجل 31,462 عقداً بقيمة 14.9 مليار ريال.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عبر نشرتها الشهرية أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد سجلت نمواً تجاوز 91% خلال مارس 2020م بعدد 23,247 عقدا مقارنة بنحو 12,148 عقدا في مارس 2019م، فيما ارتفع حجم التمويل بمقدار 99% بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال مقارنة بنفس الشهر في 2019م الذي سجل قرابة 5,560 مليار ريال، كما نما حجم قروض مارس السكنية بنسبة 3% عن الشهر السابق فبراير 2020م، الذي وصل حجم التمويل خلاله إلى 10.7 مليارات ريال.

وأشارت النشرة إلى إبرام 97% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، حيث استحوذت الفلل السكنية في شهر مارس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8,865 مليار ريال، أي 80% من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16% بقيمة 1,756 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4% بقيمة 421 مليون ريال.

وبلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مارس 2020م نحو 21,978 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 10.4 مليارات ريال، مُشكلةً قرابة 95% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وما نسبة 94% من إجمالي التمويلات خلال شهر مارس 2020م.