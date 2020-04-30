تسجيل 1351 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، تسجيل 1351 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 22753 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات انتشار “كورونا”، إنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 162 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 210 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3163 حالة، لافتاً إلى أن هناك 19428 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، 123 حالة منها حالات حرجة بالعناية المركزة.

وشدد متحدث الصحة على كل من يخرج من منزله في هذه الفترة، ضرورة الحصول على الكمامة القماشية، والحرص على التباعد الاجتماعي.

وأكد الدكتور العبدالعالي عدم صحة الأنباء المتداولة حول عن قيام فرق المسح النشط بالدخول للبيوت والبدء في الفحص، قائلاً إن “هذا أمر غير صحيح، وإن تم سيكون له آلية عمل منظمة وجدول مواعيد”.

الحالات الجديدة بـ #كورونا في المملكة حسب المدن: