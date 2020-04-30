شرطة عسير تصدر بياناً بشأن انتحـار فتاة بعد تعرضها للتعنيف من والدها

البلاد : واس

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أن والد الفتاة الـمتوفاة في محافظة طريب أقر بقيامه بحبس ابنته وتعنيفها ما دفعها للانتحـار شنقاً.

وأوضح المقدم الدباش أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتحـار فتاة بعد تعرضها للتعنيف من والدها، فقد باشر مركز شرطة محافظة طريب في يوم السبت الموافق 1441/8/18 هـ بلاغاً من مواطن بالعقد الخامس من العمر مفيداً بإيذاء ابنته لنفسها شنقاً ما أدى لوفـاتها، وبأخذ إفادته عن الواقعة، أقر بقيامه بحبسها وتعنيفها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية .