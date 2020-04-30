أمير القصيم يوجه بتشكيل لجان تطبيق العفو الملكي لنزلاء الحق العام بالمنطقة

البلاد : واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم , بتشكيل اللجان المكلفة من الجهات ذات العلاقة بتطبيق قواعد العفو عن بعض سجناء الحق العام , إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالعفو عن بعض السجناء السعوديين والوافدين المحكومين في قضايا الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

حيث يشمل الأمر الكريم الفئة المستحقة من نزلاء ونزيلات كل من سجن مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس , بالإضافة إلى الإصلاحيات بالمنطقة , لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات واستكمال إجراءات المشمولين بالعفو الملكي على ضوء المعايير والضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخلية.

وتضم اللجان في عضويتها ممثلي إمارة منطقة القصيم , ومندوبين من شرطة المنطقة وإدارة السجون والمحافظات ذات العلاقة , إلى جانب مندوبين عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالأحداث في دور الملاحظة ورعاية الفتيات , حيث تباشر اللجان مهامها على فترتين صباحية ومسائية ضماناً لإنجاز العمل أولاً بأول وسرعة إطلاق المستفيدين والمستفيدات من هذا العفو للعودة لأسرهم مرة أخرى إنفاذاً للتوجيهات المبلغة للجميع.