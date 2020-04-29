ميزانية الربع الأول.. الإيرادات 192 مليار ريال والمصروفات 226 مليارًا

البلاد : متابعات

أصدرت وزارة المالية التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 1442/1441هـ (2020م)

ووفقا للتقرير، بلغت الإيرادات النفطية 128 مليون ريال بانخفاض بنسبة 24%.

وأوضح التقرير أن الإيرادات سجلت 192 مليار ريال والمصروفات 226 مليار ريال والعجز 34 مليار ريال.

فيما بلغت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، منها ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية 3.569 مليون ريال، والضرائب على السلع والخدمات 30.604 مليون ريال، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 4.021 مليون ريال، والإيرادات غير النفطية 63.301 مليون ريال.