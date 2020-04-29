جامعة الملك عبدالعزيز تكف يد الموظف صاحب التغريدات المسيئة

وجه مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي، بكف يد موظف عن العمل بعد تغريدات مسيئة اطلقها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه ، والرفع للجهات المختصة في الدولة بهذا الخصوص

وذكرت الجامعة في بيان لها ، أن المذكور موظف بعقد مؤقت ولا يتقلد حاليا أي منصب إداري.

وأكد البيان أن الجامعة سوف تتصدى بكل حزم لأي أفكار منحرفة صادرة عن أي منسوب في الجامعة تخالف توجهات الوطن أو تمس أمنه وقيادته

وشددت على أنها لن تتوانی عن اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة في حق كل من تصدر منه مثل هذه التجاوزات. حفظ الله أمن الوطن واستقراره وأدام لنا عزقيادته.