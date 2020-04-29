تسجيل 1325 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 85 % منها لغير السعوديين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي حول مستجدات كورونا في المملكة ، إن عدد حالات كورونا في المملكة 21402 حالة مؤكدة من بينها 18292 حالة نشطة منها 125 حالة تتلقى العلاج.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 157 حالة وفاة.

مؤكداً تسجيل 169حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2953 حالة.

وأوصى متحدث الصحة باستلام طلبات المطاعم بطريقة آمنة، مع الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية في التعقيم والتنظيف قبل وبعد استلام الطلب، إضافة إلى تجنب الدفع النقدي.

وأكد الدكتور العبدالعالي أن الرعاية للحوامل المصابين بالفيروس تتم على أعلى مستوى، قائلاً “هناك الكثير من الحالات تمت عملية ولادتهم بشكل ممتاز ولله الحمد”.

الحالات الجديدة بـ #كورونا في المملكة حسب المدن: