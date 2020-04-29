الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الكاميرات المخصصة للقراءة الحرارية

مكة المكرمة : واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, الكاميرات المخصصة للقراءة الحرارية التي تعمل على تبيان درجة حرارة الأشخاص الداخلين للمسجد الحرام، حيث يميز البرنامج كل شخص ودرجة حرارته في حال تجاوزت درجة حرارته الدرجة المسموح بها لدخول المسجد الحرام.

وأشاد معاليه بهذه التقنية الحديثة التي من شأنها الإسهام في أمن وسلامة قاصدي المسجد الحرام، والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، وقال: “إنه من الواجب استغلال التقنية الحديثة ومواكبة كل ما يسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة هذه الجائحة العالمية، مشدداً على وجوب اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير للحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وسأل معاليه الله -العلي القدير- أن يحفظ هذه البلاد المباركة وأن يديم عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وجميع بلاد المسلمين، إنه جواد كريم .

مما يذكر أن عدد الكاميرات المستخدمة في فحص العاملين بالمسجد الحرام موزعة على باب الملك فهد وباب إسماعيل وباب الصفا، والعمل يتم على مدار الساعة.