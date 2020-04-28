ياسر المسحل: الـ 7 أجانب باقون لموسمين قادمين

جدة -البلاد

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن موعد استئناف الدوري المحلي، لا يمكن تحديد موعده حتى الآن بشكل نهائي، وأن التنسيق المستمر مع الجهات المختصة في هذا الخصوص.

وأكد المسحل في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن اتحاد الكرة يعمل بتناغم كامل مع وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ من أجل تحقيق الأهداف الرياضية المشتركة في تلك الظروف.

وأضاف: “نعمل كمنظومة واحدة متناسقة الأداء في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا، ونسير وفق خطة حكومية متوازنة تقوم عليها جهات متخصصة”.

وحول التأثيرات الاقتصادية المقبلة ومدى الاتجاه لتقليل عدد اللاعبين الأجانب بالأندية، أوضح المسحل أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي أعلن في آخر اجتماع استمرار نفس عدد الأجانب لموسمين مقبلين. ولا توجد نية حاليًا لتغيير العدد حتى اللحظة”.

واستبعد المسحل إلغاء الموسم الكروي الحالي، مضيفا “لا نريد استباق الأحداث لكن الموسم الرياضي متوقف حاليا

كما أُعلن مسبقا، وسيستأنف متى سمحت الظروف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتأتي سلامة اللاعبين وكافة الرياضيين في المقام الأول”.

وأكد المسحل أن أعمال اتحاد الكرة لم تتوقف قائلا: “جميع إدارات الاتحاد ولجانه تعمل من خلال الوسائل المتاحة عن بعد.