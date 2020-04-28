تسجيل 1266 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1266 إصابة جديدة بـ #كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 20077حالة .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 8 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 152 حالة وفاة.

وأوضح أنه تم 253 شفاء شخصًا من المرض، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2784 حالة، لافتاً إلى أن هناك 17141 حالة نشطة تتلقى العلاج في المستشفيات، بينها 118 حالة حرجة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن 23% من الحالات لسعوديين، و 77% لغير سعوديين .

وحذر الدكتور العبدالعالي من أن أي تخلي عن السلوكيات الصحية قد يؤدي إلى تعرض المجتمع بالكامل للخطر.