وفاة أول صحفي مصري إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي الصحفي المصري محمود رياض ، إثر إصابته بفيروس كورونا ، ليكون أول حالة وفاة بالفيروس المستجد بين أعضاء نقابة الصحفيين المصرية، حيث كان الزميل يعمل رئيساً لقسم الرياضة بجريدة الخميس قبل غلقها.