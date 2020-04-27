وفاة أول صحفي مصري إثر إصابته بفيروس كورونا

الدولية صحة و عافية متابعاتوفاة أول صحفي مصري إثر إصابته بفيروس كورونا امنية رشادaccess_time5 / رمضان / 1441 هـ 27 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق توفي الصحفي المصري محمود رياض، إثر إصابته بفيروس كورونا، ليكون أول حالة وفاة بالفيروس المستجد بين أعضاء نقابة الصحفيين المصرية، حيث كان الزميل يعمل رئيساً لقسم الرياضة بجريدة الخميس قبل غلقها. يذكر أن الصحفي محمود رياض أصيب منذ 3 أسابيع بالفيروس، وبعدما أجرى التحليل الأول والثانى لم تظهر أعراض الفيروس، حتى تدهورت حالته الصحية وجاءت نتيجة آخرعينة إيجابية. وتم حجز رياض عقب إصابته بالفيروس فى مستشفى العزل بالعجوزة وزوجته وأولاده محتجزين أيضا فى العزل. مرتبط