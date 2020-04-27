وحدات متنقلة لاختبارات «كوفيد» في بريطانيا

لندن – وكالات

وفرت بريطانيا ثماني وحدات متنقلة يديرها أفراد من الجيش، للتنقل في المدن لإجراء اختبارات فيروس كورونا على أن تليها عشرات الوحدات الأخرى لمساعدة الحكومة على الاقتراب من تحقيق هدفها بإجراء 100 ألف اختبار يوميا لفيروس كورونا المستجد. ووعد وزير الصحة مات هانكوك في وقت سابق، بإجراء هذا العدد من الاختبارات اليومية بحلول 30 أبريل الجاري، لكن بحلول الجمعة الماضي لم يتم إجراء سوى 28760 فقط.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها أمس (الأحد)، إن تلك المركبات المعدلة ستقوم بأخذ مسحات من الحلق ثم إرسالها إلى مختبرات لمعالجتها. وستبدأ 96 وحدة أخرى بالعمل خلال شهر مايو، علما أنه يمكن إقامة هذه الوحدات خلال أقل من 20 دقيقة وتجري اختبارات للعاملين الأساسيين مثل من يعملون في دور رعاية المسنين والشرطة والسجون.