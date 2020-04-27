كيف تحافط على صحة الكلى في شهر رمضان ؟

قد تتأثر قدرة الكلى عن تطهير السموم من الجسم مع ساعات الصيام الطوية بسبب الامتناع عن شرب السوائل، لذلك يجب الحرص على الاهتمام بصحتها خلال فترة الإفطار والسحور بإتباع النصائح التالية:
1/ شرب كميات كثيرة من السوائل
يجب شرب كميات من السوائل أثناء فترة الإفطار حتى السحور لتحسين أداء الكليتين وتعويض السوائل المفقودة من الجسم، وينصح الأطباء بتناول لترين من الماء خلال هذه الفترة إلى جانب شرب من كوب إلى كوبين من المشروبات الطبيعية .
2/ ضبط سكر الدم
يؤثر ارتفاع سكر الدم على وظيفة الكليتين، لذلك لا بد من فحصه باستمرار وتناول الدواء المناسب لضبط نسبة السكر في الدم حتى لا يتسبب ارتفاعه في مضاعفات خطيرة.
3/ ضبط ضغط الدم
يؤثر ضغط الدم المرتفع على وظيفة الكليتين، وضغط الدم الطبيعي هو 120/80 ، وإذا كان أعلى من ذلك استشر الطبيب المختص.
4/السمنة
تعتبر السمنة أحد العوامل التي تؤدي إلى تدهور صحة الجسم، وتضر بكفاءة الكلى على تنقية السموم من الجسم، لذلك تراكم الدهون على الكلى قد يسبب العديد من الأمراض ومنها ارتفاع ضغط الدم ، لذا يفضل عدم الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة خلال شهر رمضان.
5/ مسكنات الألم
يتناول بعض الأشخاص مسكنات الألم بكثرة دون وصفة الطبيب المختص، من بينها الأدوية المضادة للالتهاب ومسكنات الصداع والتهاب المفاصلن من الممكن أن تؤدي هذه الأدوية على المدى البعيد للإصابة بأحد أمراض الكلى.