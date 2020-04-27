«صفر إصابات» في ووهان.. و«موجة الشتاء» هاجس واشنطن

عواصم – وكالات

يبدو أن الصين في طريقها للتعافي التام من فيروس كورونا المستجد، إذ أعلن مسؤول صحي، أمس (الأحد)، أن مستشفيات مدينة ووهان بإقليم هوبي الصيني، والتي بدأت منها الجائحة العالمية، أصبحت خالية من أي إصابة بالفيروس للمرة الأولى منذ انتشار “كوفيد 19”.

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنغ، إن “بحلول 26 أبريل، كان عدد الإصابات الجديدة في ووهان صفرا، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد”.

وسجلت ووهان 46452 حالة إصابة منذ بدء تفشي الوباء، أو 56 % من إجمالي الإصابات على مستوى الصين البالغ عددها 82,827 حالة، بينما شهدت ووهان 3869 وفاة أو ما يمثل 84 % على مستوى البلاد.

وفي ظل تعافي الصين، لاتزال الولايات المتحدة تعاني، إذ سجلت 2494 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز، مع اقتراب الإصابات في أمريكا من حاجز المليون، وسط تخوف من موجة ثانية لكورونا في الشتاء، وفقا لما لتوقعات مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ردفيلد، الذي قال إنه “موجة الشتاء” قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى، لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا.

في السياق ذاته، تمضي روسيا إلى ذروة الوباء التي تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتن، إذ تتزايد إصابات موسكو بشكل كبير متخطية حاجز الـ80 ألف إصابة بعد تسجيلها أمس 6361 إصابة جديدة، و66 حالة وفاة رفعت الحصلية إلى 747 حالة، بينما سجلت ألمانيا 1737 إصابة جديدة، وتراجعت الإصابات في اليابان لليوم الثاني على التوالي بواقع 72 إصابة جديدة، وهي المرة الأولى خلال 13 يوما، يكون فيها عدد الإصابات أقل من 100 في طوكيو.

إلى ذلك، دخلت الهند في طريق “وعر”، مع تزايد حالات الإصابة وتخطيها حاجز الـ26 ألف في فترة وجيزة، وتسجيلها في يوم واحد أمس نحو 2000 إصابة، مع ارتفاع وفياته لقرابة الـ1000 حالة، فيما سجلت إيرلندا 377 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 18561 حالة، وعمان 93 إصابة، وكوريا الجنوبية 10 إصابات مواصلة تدني أرقام الإصابة، ومالي 45 إصابة وتونس 17 إصابة، وقطر 929 إصابة، ولبنان 3 إصابات.