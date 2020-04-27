تعرف على فوائد تناول الزبادي في وجبة السحور

صحة و عافية متابعاتتعرف على فوائد تناول الزبادي في وجبة السحور فرناس حفظيaccess_time5 / رمضان / 1441 هـ 27 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق يحرص الكثيرون على تناول الزبادي في وجبة السحور خلال شهر رمضان الفضيل، بهدف تهدئة المعدة وتخفيف الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام، ومن أهم فوائد تناول الزبادي في وجبة السحور كالتالي. 1/ تسهيل عملية الهضم حيث أن أنواع البكتيريا النافعة تساعد في إتمام عملية الهضم بشكل سليم، وهو ما يؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بالانتفاخ وعسر الهضم. 2/ إنقاص الوزن بسبب احتواء الزبادي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، فإن تناوله يساعد في إنقاص الوزن الزائد، كما أنه يحتوي على البروتين والكالسيوم الذين يساعدان على تحفيز إنتاج الهرمونات المسؤولة عن تقليل الشهية. 3/ تحسين صحة القلب يعتبر من الأطعمة المفيدة لصحة القلب والشرايين، حيث يعمل على منع ترسب الدهون على جدران الشرايين والأوعية الدموية. 4/ يحسن صحة القولون ينصح بتناوله في وجبة السحور لدعم الحالة الصحية للجسم، وتقليل فرص الإصابة بأى أضرار خلال ساعات الصيام. 5/ علاج التهاب الكبد والكلى يساعد تناول الزبادي في علاج حالات الإصابة بالتهاب الكبد والكلى، بفعل العمل على تجديد خلايا أجهزة وأعضاء الجسم المختلفة، كما يساعد على تنقية الكلى والمثانة من الحصوات المتراكمة داخلها. 6/ تقوية جهاز المناعة يفيد تناول الزبادي في تحفيز وتنشيط الجهاز المناعي للجسم ورفع كفاءته واستجابته لمكافحة البكتيريا والفيروسات والجراثيم التي تهاجم الجسم. مرتبط