تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 18811 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 5 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 144 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه تم شفاء 174 شخصًا من المرض، ليصل إجمالي عدد المتعافين 2531 إلى حالة، لافتاً إلى أن هناك 16136 حالة نشطة تتلقى العلاج في المستشفيات، بينها 117 حالة حرجة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة.

وقال متحدث الصحة أن 16% من حالات اليوم تعود لسعوديين، و 84%؜ لغير سعوديين .

وأضاف الدكتور العبد العالي أن المسح النشط بدأ منذ قرابة أسبوعين، استفاد منه قرابة مليون شخص في المملكة، وهي موجهة لبؤر انتشار الفيروس.

ولفت متحدث الصحة إلى أن الكمامة القماشية تختلف عن الطبية، قائلا أنه “تم إعلان مجموعة رسائل تشرح المقصود بالكمامة القماشية، وسنخصص مساحة جيدة لشرح استخدامها وآليتها”.