ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام

البلاد : متابعات

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2020م بكمية 655 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة (يوليو – أغسطس2020م) وبواقع (11) باخرة، موزعة على (6) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (360) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (240) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

وأفاد معاليه أنه تم دعوة (23) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (19) شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وكانت المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على استيراد (775) ألف طن، ليصل بذلك إجمالي الكميات المتعاقد عليها هذا العام بعد ترسية هذه الدفعة بكمية تقدر نحو (31.4) مليون طن، علماً بأن المؤسسة بدأت خلال الشهر الجاري موسم استلام القمح المحلي للعام الثاني على التوالي والذي يستهدف استلام (700) ألف طن تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.

وأشار معاليه إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.