السعودية تحارب كورونا وتواصل الأداء الاقتصادي السليم

جدة ـ ياسر بن يوسف ـ عادل بابكير تصوير: خالد بن مرضاح

يأتي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها. اعتبارا من يوم أمس حرصاً من القيادة الرشيدة على مصالح المواطنين والمقيمين في المملكة كما أن هذا الأمر السامي الكريم ترجمة على أن المملكة العربية السعودية تكافح فيروس كورونا المستجد بالطرق الإستباقية وعبر ابطال الصحة وتوفر للمرضى كافة المستلزمات وفي الوقت نفسه فإن حراك الحياة الإقتصادية تسير وفق ما هو مخطط له وذلك وفقا للضوابط الصحية، ورغبة من خادم الحرمين – أيده الله – في التخفيف عن المواطنين والمقيمين. بما يضمن الحرص على سلامة الجميع.واتساقا مع الأمر الملكي الكريم اكد عدد من المواطنين والمواطنات أن هذا الامر يأتي حرصا من القيادة الرشيدة على مصالح المواطنين والمقيمين.

“البلاد” استطلعت ارارء العديد من ابناء وبنات الوطن الذين عبروا عن عميق شكرهم لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله. يقول المهندس محمد عادل عقيل الاقتصادي إن الخطوة الايجابية التي اتخذتها الدولة في رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من أمس الأحد مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقاً، انطلاقا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي

وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، وهذا يجسد حرص المملكة على راحة الجميع بالدرجة تدريجيا وباذن الله تفرج هذه الغمة عن البلاد .

وأكد عقيل ان استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة في خطوة تسهم منع التجمعات بين الناس والحد من هذا الوباء وتداعياته وفي نفس الوقت عودة الوسط الاقتصادي تدريجيا للحياة ينعش الاقتصاد والتجارة للأسواق التجارية باذن الله.



حراك اقتصادي

الدكتور عبدالله احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد قال إن توجيه خادم الحرمين الشريفين بتخفيف اجراءات منع التجول بشكل جزئي في المملكه يدل على اهتمامه حفظه الله بالمواطن والمقيم وما يحتاجه من قضاء احتياجاته في الفتره المسموح بها كما ان الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا اسهمت في الحد من انتشار هذا الوباء حيث ان وزارة الصحة والجهات الحكومية الاخرى قد تعاملت ولازالت تعمل ضد هذا الوباء في كافة انحاء المملكة للمواطن والمقيم سواء بل هذه الاجراءات شجعت المقيم ان يقدم نفسه للكشف حتى ولو كان من مخالفي الاقامة وعلاجهم بالمجان وهذا مما حدا من نقل الوباء بين المواطنين وكذلك العمالة الوافدة ان اجراء المسح النشط اسهم في الكشف عن من يحملون هذا الوباء بل ساعد وزارة الصحة على معرفة الحجم وتقييم الوضع.

ان تخفيف التجوال سوف يساعد على حراك اقتصادي من خلال زيادة في المبيعات بالشراء والبيع مباشرة في المجمعات والمولات والمحلات التجارية ويرفع من دخلها بعد ان اصبحت متوقفة لمدة اكثر من شهر كل ذلك سوف يجعل هناك حركة طبيعية في الاسواق ويشجع على العمل في الفترهة التي حددها الامر الملكي.

ان تضافر الجهود وتحمل المسؤولية في تطبيق اجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي وغيرها من الاجراءات سوف يجعلنا نساهم في القضاء على هذا الوباء وبأقل خسارة ممكنة، وبلا شك أن فتح تلك الأنشطة التجارية سيجعل كذلك حراكا تجاريا يُسهم في نشاط بيع البضائع إضافة ان المستهلك سيستفيد من هذا الفسح في التبضع في كافة المحلات التجارية المحددة. إضافة إلى ان يعمل الموظفين من السعوديين وغير السعوديين في هذه الأنشطة بدلًا من مكوثهم في المنازل.

إذن سيكون هناك حراك وتنقل والاستفادة من الأعمال اللوجستية. وبالتالي القوة الشرائية سوف ترتفع بدلًا من كونها محصورة على المنصات الإلكترونية.

من جانبها تقول الأديبة والكاتبة اعتدال السباعي : ان هذا الأمر الكريم يأتي في صالح المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة لافتة في الوقت نفسه إلى ان ازمة كورونا كفيلة بأنها تغربل كل شيء ابتداء” من المجتمعات مرورا بالافراد كما ان شدة الأزمات تعيد ترتيب المكانة بحسب أهبة الاستعداد للطوارئ و بقدر حجم الدور الذي تؤدية المواطن كما ان رفع المنع ترجمة على ان الدول تقوم بواجيها في محاربة كورونا وفي الوقت نفسه فإن عجلة الاقتصاد تسير بطريقة منهجية.



الوعي الثقافي

تقول حياة عبدالرحمن ان رفع المنع جزئياً ياتي في سياق اهتمام القيادة بمصالح المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة المباركة ولكن يجب أن يكون الوعي الثقافي عند الجميع بمستوى الحدث فعلينا جميعاً عدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع إتخاذ كامل الاجراءات الاحترازية والمحافظة علي النظافة واتياع التعليمات الصادرة من كافة الجهات المعنية وبذات وزارة الصحة حيث ان الجميع يعمل للصالح العامة وكون انه تم فتح المراكز التجارية ومحلات التجزئة هذ ا ان يندفع الجميع بشكل عشؤائي هنا الخطئ.وأضافت ان الجهود الكبيرة التي تقوم عليها الدولة ما هي الي حماية لنا جميعنا والي ابنائنا وبناتنا من هذا المرض .

تأدية الواجب

من جانبة قال وائل خالد جان بحمد الله عز وجل صاحب الفضل ومدبر الأمر أن وفق حكومتنا الرشيدة على أن مكنهم أن يساعدوا في وقف وانتشار هذا الوباء، والحمدلله على نعمة رفع منع التجول جزئيا ، وبإذن الله مع وعي المجتمع في المحافظه على المسافه واتخاذ الوقاية المطلوبه سوف يزول هذا الوباء.

واشار انه لا شك بأن هذا القرار جاء بعد دراسة عميقة وتنسيق مع الجهات المعنية التي نعمل على سلامتنا الان وسلامة ابناء وبنات الوطن المعطاء والمقيمين ولذلك يجب علينا المحافظة على وسائل الامن والسلامة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وعدم المبالغة في الذهاب الى أماكن التجمعات او الخروج من البيوت من غير الضرورة واسال الله تعالى ان يحقظ بلدنا هذا من كل مكروه وبلاد المسلمين عامة.

وقال أحمد فوزي بأن المملكة العربية السعودية ولله الحمد حرصت على المواطن والمقيم والآن استبشرنا خيرا بعد السماح لنا بالخروج الجزئي. وأضاف: نسأل الله السلامة لنا وأن يقضى على الفيروس وتنتهي الأزمة ونمارس حياتنا الطبيعية.

وأوضح غسان الحباب بأن السماح لنا بالخروج الجزئي لا يعني الإهمال أو التقصير يجب علينا الحرص في عدم حضور المناسبات والتباعد الاجتماعي حتى زوال الخطر.

واكد يوسف جاسر بأن الدولة وفرت كل الاحتياجات والتموين الغذائي كان على أعلى المستويات وحتى أبسط المنتجات كانت متوفرة.

وبين يوسف بأننا لا زلنا في منتصف الوباء ولم يتلاش حتى الآن ويجب علينا الاستمرار في عدم الخروج إلا للضرورة وعدم المخالطة الاجتماعية.

وقال منصور محمد بأن المملكة العربية السعودية همها الأول هو الإنسان مواطنا كان أم مقيما وتحاول دوما توفير كل الاحتياجات وهذا ما لمسناه أخيرا من حرس قيادتنا على مصالح المواطنين والمقيمين.