ألمانيا للدول الأوربية: استئناف السياحة خطر داهم

برلين – وكالات

اعتبرت ألمانيا، أمس الأحد، أن الإسراع بإعادة فتح الأماكن السياحية قبل الأوان، سيكون خطرا على الجميع، مشيرة إلى أن منتجعا أوروبيا تسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا إلى كثير من السياح الألمان.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وفقا لصحيفة “بيلد أم زونتاج”، إن على أوروبا الاتفاق على مسار مشترك للعودة لحرية السفر والتنقل بعد القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا أن “السباق الأوروبي على من يسمح بحركة السياحة أولا سيؤدي إلى مخاطر غير مقبولة”.

وأشار ماس إلى ارتفاع عدد حالات العدوى في منتجع “إيشغل” النمساوي للتزلج، حيث يُعتقد أن الكثير من السياح الألمان التقطوا العدوى. وأضاف: “لقد شهدنا بالفعل ما يمكن أن تفعله العدوى الجماعية في منتجع عطلات مزدحم في الدول التي أتى منها السياح. لا يجب أن يتكرر ذلك”.

ولفت إلى أن أوروبا بحاجة للاتفاق على معايير مشتركة لعودة حرية التنقل والسفر “في أسرع وقت ممكن، لكن بكل المسؤولية التي تقتضيها الضرورة. لا يجب علينا أن نترك النجاحات التي حققناها بعد عناء في الأسابيع القليلة الماضية تذهب هباء”، مشيرا أن التعجل قد يؤدي إلى فرض قيود على السفر لفترات أطول بكثير.