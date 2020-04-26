سريلانكا تقع في «المحظور».. وتخفيف الإغلاق بأمريكا

عواصم – وكالات

وسط تحذيرات من موجة ثانية ربما تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، مع اقترابها من حاجز المليون إصابة، وارتفاع الوفيات إلى ما يفوق الـ52 ألف حالة، خففت 3 ولايات أمريكية القيود، إذ بدأت ولايات جورجيا، أوكلاهوما، وألاسكا في تخفيف أوامر الإغلاق على أعمال عديدة من بينها المنتجعات وصالونات الحلاقة، والمطاعم، والمتاجر، على الرغم من تحذيرات خبراء الصحة من أن مثل هذه الخطوات قد تكون مبكرة جدا، وتأتي بنتائج سلبية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (السبت)، إن إدارته حققت تقدماً ملحوظاً في محاربة فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، معرباً عن تفاؤله إزاء المرحلة المقبلة مع فتح اقتصاد البلاد تدريجياً، لافتا إلى أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لدول أخرى بأجهزة تنفس صناعي، وذكر عدداً من الدول من بينها المكسيك وإسبانيا وإيطاليا، فيما أكد نائبه مايك بنس مضاعفة الفحوصات في الأسابيع المقبلة، من أجل المساعدة في إعادة فتح الاقتصاد.

وبينما تتراجع الإصابات في عدد من الدول الآسيوية مثل الصين التي سجلت 12 إصابة فقط أمس، وكوريا الجنوبية 10 حالات، والفلبين 17 إصابة، وقعت سيرلانكا في المحظور، بارتفاع عدد المصابين إلى 420 حالة عقب تخفيف القيود، ما جعلها تعيد منع التجول على مدار الـ24 ساعة في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من أمس، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، فيما سجلت إيران 76 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى قرابة الـ4 آلاف حالة، مع تسجيل 1134 إصابة جديدة، وماليزيا ماليزيا 51 إصابة، وعمان 115 إصابة.

ومقابل التراجع الآسيوي يواصل الفيروس المستجد الزحف أوروبيا، إذ سجلت إسبانيا أمس 378 حالة وفاة جديدة، و3995 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، واقتربت بريطانيا من حاجز الـ20 ألف وفاة، بعد تسجيلها 684 حالة خلال 24 ساعة، بينما شهدت ألمانيا أمس 2500 إصابة، و196 وفاة.

إلى ذلك، سجلت روسيا 66 حالة وفاة جديدة، و5966 إصابة رفعت الإجمالي إلى ما يفوق الـ74 ألف حالة، لتحتل المرتبة العاشرة في العالم من حيث حجم الإصابات بفيروس كورونا، بينما سجلت الكنغو 14 إصابة جديدة، و8 حالات شفاء، وبوركينا فاسو 7 إصابات ما يرفع العدد الإجمالي إلى 616 إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد.