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تسجيل 1223 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1441 هـ      26 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 1223 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 85 % منها لغير السعوديين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 3 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 139 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل  142 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2357 حالة، لافتاً إلى أن هناك حالات نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، 115 حالة منها حالات حرجة بالعناية المركزة.

وأشار متحدث الصحة إن المسح والتقصي الذي تم بالمملكة أدى إلى رصد ومعرفة بؤر الانتشار والتفشي لفايروس #كورونا ويجب علينا الالتزام دائماً بالتعليمات ويبقى الدور علينا الآن لتجاوز هذه الجائحة

صحيفة البلاد

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