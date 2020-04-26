بريطانيا تبدأ تجارب بـ«بلازما الدم»

لندن – وكالات

يتواصل البحث عن طرق علاج لفيروس كورونا المستجد في مختلف الدول، من بينها بريطانيا التي بدأت تجارب لتحديد ما إذا كانت بلازما الدم التي تم الحصول عليها من متبرعين تم شفاؤهم من وباء كوفيد-19 يمكن أن تكون علاجاً فعالاً للمرضى الذين في حالة خطيرة بهذا المرض. وقالت وزارة الصحة، أمس (السبت)، إنه يمكن علاج ما يصل إلى 5 آلاف مريض ممن هم في حالة خطيرة ببلازما الدم أسبوعيا في إطار أسلوب جديد لعلاج الفيروس.

ويمكن نقل البلازما التي يتم أخذها من مرضى كوفيد-19 إلى مرضى يصارعون من أجل إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس داخل أجسامهم. وبينت أن ما يسمى بـ”بلازما مرحلة النقاهة” استخدمت كعلاج فعال خلال تفشي مرض سارس فيما بين عامي 2002 و2004، مضيفة أنه بالتوازي مع التجربة العامة السريرية العشوائية تقوم الحكومة بتعزيز البرنامج العام لجمع البلازما حتى يمكن تعميم العلاج على نطاق واسع إذا ثبتت فعاليته. ونوهت إلى أنه ستتم زيادة جمع البلازما خلال شهري أبريل ومايو لتسليم ما يصل إلى 10 آلاف وحدة من البلازما لجهاز الصحة العامة أسبوعيا بما يكفي لعلاج 5 آلاف مريض بكوفيد-19 أسبوعيا. وقال وزير الصحة مات هانكوك: “أتمنى أن يكون هذا العلاج معلما رئيسيا في حربنا ضد هذا المرض”.